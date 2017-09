Course du député Jean-François Roberge: Plus de 11 000$ remis aux clubs sportifs d’ici

581 coureurs ont participé à la quatrième édition de la Course du député Jean-François Roberge, qui s’est tenue le 24 septembre. Cette affluence record permettra aux député de Chambly Jean-François Roberge de remettre très exactement 11 260$ aux clubs sportifs de Chambly, Richelieu, Carignan, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathias.



L’argent amassé servira, a rappelé le député, à aider les clubs sportifs à rendre la pratique du sport amateur plus accessible aux jeunes de la région. En conférence de presse, M. Roberge s’est évidemment montré très heureux des résultats. «Il s’agit d’une année record pour la Course du député, autant pour ce qui est de la participation que du montant amassé. Un énorme merci aux coureurs pour leur générosité. Je crois qu’on fait la preuve, encore une fois, qu’on a une communauté tissée serrée.»



Le député a également tenu à souligner la merveilleuse collaboration de la Ville de Chambly, qui a repris le titre de ville-hôtesse de l’événement cette année. « C’est avec fierté que la Ville de Chambly a accepté d’être partenaire de la 4e édition de la Course du député de Chambly Jean-François Roberge, qui a connu un vif succès cette année. Cet événement permet d’amasser des fonds pour nos organismes locaux, tout en encourageant l’activité physique auprès de tous les membres de la famille. Je félicite notre député pour cette initiative communautaire et je remercie tous les bénévoles impliqués dans l’organisation de cette course. Votre participation démontre la vitalité et le dynamisme de notre milieu », a affirmé son maire Me Denis Lavoie.



L’implication du Trifort de Chambly, autre partenaire majeur de l’événement, ne peut être passée sous silence. «C’est un plaisir d’avoir contribué cette année encore à la Course du député. La mission du Trifort est de promouvoir la pratique du sport et les saines habitudes de vie ici dans Chambly, et la cause soutenue cette année allait en droite ligne avec cette mission».



Le député a bien sûr tenu à remercier Chambly Honda et son propriétaire Louis-Martin Racicot, qui commanditait cette année la Zone Tout en Couleurs, grande nouveauté de la Course du député. «La Zone Tout en Couleurs a eu un succès fou et nous avons reçus plusieurs commentaires très positifs. C’est définitivement un ajout majeur pour la Course, ajout qui n’aurait pas été possible sans Chambly Honda», affirme le député. M. Roberge a également remercié le porte-parole de l’entreprise Philippe Laprise pour sa participation à la promotion de l’événement.



M. Roberge tient finalement à souligner la générosité des commanditaires de l’événement : Légumes Charbonneau, Lou-Tec Chambly, Amaro (Distribution Gabriel Gauvin), Sports Experts Chambly, Remue-Méninges, la Coalition Poids, la Ville de Saint-Mathias, Arc-en-ciel Prévention des dépendances et tous les députés de l’Assemblée nationale donateurs. «Il faut se rappeler que 100% des sommes amassées retournent aux organismes. Sans ces généreux commanditaires, la tenue d’un événement ne serait pas possible» conclut le député.