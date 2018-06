Un évènement réussi pour le club hôte de Greenfield Park!

C’est samedi le 09 juin à 18h00 qu’avait lieu le 5e match du FC Sélect Rive-Sud. Ce match a été disputé à domicile, au parc Empire de Greenfield Park. L’équipe FC Sélect de la Rive-Sud a été créée avec l’objectif d’allumer l’étincelle chez les jeunes filles : on peut conclure que ce fut une mission réussie pour ce 5e match!

À l’invitation du comité organisateur local du CS de Greenfield Park, plusieurs équipes féminines de la Rive-Sud ont assisté au match de la PLSQ et les jeunes joueuses-spectatrices étaient très excitées à l’idée de participer à la haie d’honneur ou d’accompagner les joueuses au centre du terrain pour la cérémonie protocolaire. Parmi la foule d’environ 250 spectateurs, on y apercevait les maillots des clubs de Greenfield Park, St-Hubert, Brossard, Roussillon et de La Prairie.

À la mi-temps, toutes les jeunes spectatrices présentes, âgées de 5 à 16 ans, ont été invitées à participer à des activités selon leur catégorie d’âge : mini match ou le défi de la barre horizontale. À l’enjeu, la chance de gagner un des nombreux prix proposés : ballons autographiés par les joueuses du FC Sélect, chandails, habit de soccer des Cobras, casquette d’équipes de soccer et plus encore! Lorsque les joueuses réussissaient à toucher la barre horizontale, elles avaient un grand sentiment de fierté et étaient très contentes de pouvoir gagner l’un des prix!

Pendant le match, on pouvait régulièrement entendre de la part des spectateurs des « Go Rive-Sud » visant à encourager le FC Sélect! Le CS de Greenfield Park avait également prévu un tirage pour les parents et un barbecue pour combler les besoins des spectateurs.

Malgré une défaite de l’équipe du FC Sélect Rive-Sud, les spectateurs ont passé une belle soirée et l’événement fut un succès. Le score final est de 0 pour le FC Sélect et de 4 pour Blainville.

Le prochain match du FC Sélect sera à l’Université Laval à Québec, le samedi 16 juin à 18h00. Il y aura également le deuxième entrainement public du FC Sélect le jeudi 21 juin à 19h00 au parc Poly-Aréna à Brossard.