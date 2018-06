Défi-Cardio: plus de 24 000$ pour le CHU Sainte-Justine

La direction des campus Longueuil – Saint-Lambert et Ville de Sainte-Catherine est très fière de féliciter l’équipe d’enseignants d’éducation physique et tous les gens qui ont participé à l’organisation et à la réalisation du défi Sainte-Justine.

Malgré la température incertaine, tous étaient au rendez-vous avec enthousiasme et énergie. Les élèves affichaient leur plus beau sourire et l’évènement fut une réussite. Cette course était une première expérience et nous avons déjà hâte de revivre d’autres défis.

Une somme de plus de 24 000 $ amassé est destinée au centre de traumatologie du CHU Sainte-Justine.

Le parcours d'un ancien rider de BMX amputé d'une jambe

Un ancien élève du campus Longueuil – Saint-Lambert (promotion 2009), Pascal Lafontaine, a su relever de nombreux défis pour suivre ses rêves. En effet, depuis l’âge de 15 ans, Pascal, participait à des compétitions de sport extrême et parcourait le monde en tant que rider de BMX. À 22 ans, suite à un diagnostic de cancer rare, Pascal a dû subir l’amputation de sa jambe droite, réapprendre à marcher, etc. Aujourd’hui, même s’il lutte toujours contre la maladie, il poursuit sa passion. Il éprouve énormément de reconnaissance envers ses parents. Son père a fait de nombreuses démarches pour trouver des traitements afin de lui sauver la vie.

Nous vous invitons à visionner une vidéo où Pascal témoigne de son expérience afin qu’il puisse encourager d’autres jeunes à profiter de chaque instant et à suivre leurs rêves. Un exemple de motivation pour tous!

Une seconde ruche au Collège Charles-Lemoyne

Le 13 juin, une deuxième ruche est apparue au Collège Charles-Lemoyne. En effet, le campus Ville de Sainte-Catherine s’est doté, à l’instar du campus Longueuil – Saint-Lambert, d’une ruche d’abeilles urbaine sur le toit de l’établissement.

Connaissant la situation précaire des abeilles dans le monde, le CCL fait sa part pour l’environnement. Depuis de nombreuses années, le sort des abeilles inquiète les scientifiques. Pas moins de 40 % des produits alimentaires proviennent indirectement ou directement du travail des abeilles par la pollinisation des fruits, des légumes et de nombreuses autres plantes. Leur déclin est attribué aux monocultures aux changements climatiques, aux pesticides, etc.

Du miel aux couleurs du CCL!

Le miel recueilli pourra éventuellement être vendu pour financer des projets d’élèves ou ceux du Fonds CCL. Le miel produit sera exempt de polluants puisque de strictes réglementations anti-pesticides sont en vigueur dans les villes.

Pour en savoir plus sur le projet, consultez l’article paru le 7 juin dernier : Des ruches urbaines au Collège Charles-Lemoyne.

À propos d’Alvéole

La mission de l’entreprise est d’accroître la production de miel local, d’augmenter la pollinisation en ville et de sensibiliser les citadins de l’importance des abeilles dans l’écosystème.

https://www.alveole.buzz/