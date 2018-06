Une victoire morale pour le FC Sélect Rive-Sud!

C’est samedi dernier, le 16 juin à 18h qu’avait lieu le 6e match du FC Sélect Rive-Sud. L’équipe se rendait à l’Université Laval, à Québec, pour affronter le Dynamo. Les joueuses et les entraineurs du FC Sélect se disent assez satisfaits du match.

L’équipe du FC Sélect Rive-Sud s’est très bien défendu, gardant l’égalité jusqu’à la 59e minute de jeu et n’accordant qu’un seul but à l’équipe de Québec. En effet, l’une des joueuses du match, Léonie Portelance, mentionne que c’est un match assez satisfaisant, puisqu’au dernier match contre Québec, la marque était de 3 à 0 pour le Dynamo. Pour faire suite à ses propos, la gardienne de but, Marika Laurendeau, mentionne à son tour qu’il y a eu un bon effort collectif de l’équipe pendant la partie et qu’on voit l’amélioration depuis le début de la saison. Selon elle, il reste seulement à finir au but.

Avec ses trois victoires et ses deux nulles, l’équipe du Dynamo se retrouve en haut du classement de la ligue. Le FC Sélect affrontait donc une excellente équipe, avec un nombre de joueuses assez limité. En effet, il n’y avait que deux changements disponibles (dont une gardienne de but). Plusieurs joueuses de l’équipe sont blessées, et deux d’entre elles sont des buteuses. C’est donc d’autres facteurs qui nuisent au FC Sélect Rive-Sud pour le moment.

L’équipe aura deux semaines de repos en ce qui concerne les parties de la saison. Toutefois, le match des étoiles aura lieu samedi le 30 juin l’annonce des joueuses sélectionnées sortira sous peu. De plus, ce jeudi 21 juin aura lieu un entrainement public à Brossard durant lequel les joueuses du FC Sélect Rive-Sud accompagneront de jeunes joueuses de Brossard dans leur apprentissage au soccer.