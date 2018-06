3e édition du championnat U25 de golf cette semaine

Les activités se poursuivent cette semaine avec la troisième édition du Championnat U25. De nouveau, le Club de golf Elm Ridge sera l’hôte de la compétition du 26 au 29 juin. C’est le résultat des 4 rondes de compétition qui permettra de déterminer qui, parmi les meilleurs golfeurs de 25 ans et moins, repartira avec la victoire.

À la défense de leur titre

Champion des deux premières éditions masculines de l’événement, Étienne Papineau de Pinegrove tentera cette semaine de défendre son titre et de faire un tour du chapeau. Il vient tout juste de remporter la prestigieuse Invitation Glencoe disputée en Alberta du 14 au 16 juin dernier. Papineau a également été couronné au Championnat provincial partie par trous masculin présenté du 5 au 7 juin dernier. Chez les femmes, Noémie Paré de Victoriaville a aussi remporté les deux premières éditions du Championnat U25. Malheureusement, elle ne sera pas des nôtres cette année pour défendre son titre.

Autres joueurs à surveiller

Plusieurs joueurs tenteront de détrôner Papineau et l’absence de Paré permettra à de nouveaux visages de prendre la vedette. Chez les hommes, il faudra notamment surveiller Félix Normand de Beloeil qui a gagné la compétition amateur de l’Omnium printanier, à Beaconsfield, en mai dernier. Chez les dames, il faudra jeter un coup d’œil à Annie Lacombe du Blainvillier qui a gagné le Championnat provincial partie par trous féminin, au Royal Bromont, au début juin.

Merci à nos partenaires

Tout au long de la saison, les bénévoles, les officiels des règles et les employés de Golf Québec seront habillés par adidas et par Nivo. Les joueurs ne seront pas en reste puisqu’ils recevront les balles officielles TP5 et TP5X offertes par TaylorMade dans les compétitions majeures.

