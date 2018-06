La cour arrière de l’école Carignan-Salières se transforme en terrain de jeu jusqu'au 31 août

La Ville de Carignan offrira des séances de pickleball dans la cour de l’école Carignan-Salières tous les matins de l’été avant 9 h et tous les soirs après 18 h.

Les terrains seront également ouverts au public les lundis de 13 h à 15 h 30, les mercredis de 13 h à 14 h 30, les vendredis 27 juillet, 3 août, 10 août et 17 août, ainsi que tous les jours de week-ends du 25 juin au 31 août, sauf si des activités municipales sont tenues sur le site.



Pour profiter gratuitement de ces heures de jeu, il suffit de s’inscrire à loisirs@villedecarignan.org ou de composer le 450 658-1066 au poste 4. En s’inscrivant, les citoyens pourront réserver leur terrain de jeu et profiter du prêt gratuit du matériel requis (filets, raquettes et balles). Le tout sera déposé dans une boîte de jeu identifiée aux couleurs de la Ville et située dans la cour de l’école.



Pour éviter les bris ou le vol d’équipement, un cadenas protégera la boîte de jeu. Le code du cadenas sera indiqué aux participants au moment de l’inscription.