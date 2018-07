Menés par Sophiane Méthot, les Québécois raflent plusieurs médailles d’or

Le Québec a fait bonne figure aux Championnats canadiens des sports de trampoline de Lethbridge, en Alberta, le week-end dernier. En tête de liste, Sophiane Méthot a remporté le premier titre national senior de sa carrière à l’épreuve en solo.

Samedi, l’athlète du club Virtuose a récolté un total de 157,085 points pour sa routine en finale de la compétition de trampoline individuelle, devançant dans l’ordre Samantha Smith (151,210), de Vancouver, et Bronte Dundas (140,945), de l’Ontario.

« Je suis très contente de mes championnats canadiens! La préparation en vue de cette compétition était intense et rigoureuse, a soutenu la nouvelle championne nationale. Je suis satisfaite, car mes routines étaient le reflet de mes entraînements à la maison. J’étais très contente de mes prestations en ronde préliminaire, car j’ai réalisé un record personnel. De plus, j’ai exécuté un programme libre qui était un des meilleurs de ma carrière! »

Notons qu’il s’agit de la première victoire québécoise en plus de 20 ans aux Championnats nationaux depuis celle de Marianne Saint-Jacques.

Méthot a aussi été médaillée d’or dimanche en trampoline synchronisé aux côtés de sa partenaire Sarah Milette. Le duo s’est taillé une place sur la plus haute marche du podium grâce à la note de 125,900. Les sœurs Anouk et Sara-Jade Berthiaume ont pris le deuxième rang avec 107,540 points. Les deux équipes québécoises ont partagé le podium avec les Ontariennes Rachel Tam et Rosie MacLennan, double championne olympique.

Sara-Jade Berthiaume (Trampoline Intercité) a aussi triomphé dans la catégorie féminine junior avec un total de 142,635 points.

Dans la catégorie masculine junior, Jérémy Chartier (Virtuose) a dominé la finale avec un pointage de 169,380. Ce dernier est sur une lancée. Il y a à peine quelques semaines, il avait remporté l’or aux Championnats panaméricains juniors de trampoline, qualifiant une place pour le Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse.

C’est aussi un Québécois qui a remporté la compétition de tumbling dans la catégorie junior. Jean-Philippe Camirand s’est classé au premier rang grâce à ses 128,500 points.

Même s'il a terminé cinquième de la finale junior masculine en double-mini trampoline, Émile Chateauvert (Acrosport Barani) s'est distingué alors qu'il a présenté une routine d'un degré de difficulté record (10.8dd) pour un athlète québécois. Il s'agit également d'un record canadien junior qui est à seulement 0,3 point de la marque nationale senior enregistrée par Chris Mitruk en 1995.

Plusieurs autres Québécois quitteront l’Alberta avec une médaille au cou dans une des disciplines de ces Championnats. Pour connaître tous les médaillés en trampoline, tumbling et double mini-trampoline, consultez le site des résultats au http://www.issmembership.com/ trampoline/live/schedule.aspx.