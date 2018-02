«Le ministre Fortin doit passer de la parole aux actes» - Jean-François Roberge

Suite au décès tragique de M. Passuello à l’intersection de la Route 116 et du Boulevard du Millénaire, à Saint-Basile-le-Grand, le député de Chambly Jean-François Roberge tient à adresser toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches. Du même souffle, il appelle le ministre des Transports, André Fortin, à agir «sans attendre» afin de sécuriser les différentes intersections de la Route 116 à Saint-Basile-le-Grand et lui offre sa pleine collaboration à cette fin.

«En cinq mois, deux piétons se sont ajoutés à la liste beaucoup trop longue des victimes de la Route 116 à Saint-Basile-le-Grand. C’est inacceptable. Pour éviter de nouvelles tragédies, le ministre Fortin doit sécuriser sans attendre les intersections de la Route 116. Le ministre a exprimé sa volonté d’agir vendredi dernier, et cela me fait plaisir. Iil doit maintenant passer de la parole aux actes», affirme le député. Rappelons que le ministre André Fortin a promis d’agir pour sécuriser ce secteur après s’être déplacé sur les lieux de la tragédie la semaine dernière.

Jean-François Roberge a pu constater la dangerosité de l’intersection. «Pendant la vigile, un piéton traversant l’intersection est passé bien près d’être fauché par un automobiliste qui tournait à droite au feu rouge. Il s’en est fallu de peu», relate le député.

Sur les mesures à adopter à court terme, le député Roberge rejoint les suggestions émises par la famille Passuello-Dussault au lendemain de la tragédie, avec laquelle il a d’ailleurs pu s’entretenir. « À court terme, pas besoin de se lancer dans un chantier interminable qui prendra des mois à réaliser. Un simple rallongement du temps de traverse pour les piétons et les cyclistes combiné à une interdiction de tourner à droite au feu rouge pourraient éviter que de tels drames se produisent à nouveau». Au lendemain du décès de la jeune Julianne Riendeau, à l’intersection voisine, le député avait d’ailleurs déjà demandé de telles modifications au ministre des Transports de l’époque, Robert Poëti, en vain.

Le député de Chambly est en contact direct avec la mairie de Saint-Basile-le-Grand et le cabinet du ministre Fortin afin que ces modifications soient avalisées et appliquées le plus rapidement possible.