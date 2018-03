La Ville de Carignan vous invite à participer à la Fête de Pâques

La Ville de Carignan célèbre l’arrivée du printemps en conviant la population à participer à la Fête de Pâques, organisée le samedi 31 mars au Centre multifonctionnel de Carignan de 13 h à 17 h. Pour l’occasion, les familles profiteront d’une ambiance festive avec musique traditionnelle et les enfants pourront s’amuser dans les structures gonflables extérieures ou se faire maquiller par des professionnels.

Printemps gourmand

Un atelier éducatif sur le sirop d’érable sera aussi offert à la population pour lui permettre de vivre un avant-goût du printemps. Les participants apprendront à reconnaître les différents ustensiles indispensables à la confection traditionnelle du sirop d'érable : plats à tourner, trempeuses, palette à lécher, tranchoirs, moules, etc. et vivront toutes les étapes de la transformation de l’eau en sirop. L’inscription via le Portail citoyen (accessible par la page Accueil du site web municipal) est obligatoire pour participer à l’atelier. Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent.

Rallye automobile

Un grand rallye automobile sera également organisé pour permettre aux participants de découvrir ou de redécouvrir le territoire de Carignan.

Le départ se fera au Centre multifonctionnel à 13 h et la remise de prix aux gagnants aura lieu à 16 h, au même endroit.

Les personnes qui désirent s’inscrire au Rallye automobile sont invitées à le faire via le Portail citoyen avant le mercredi 28 mars (prolongement de la période d’inscription).

La Fête de Pâques sera tenue beau temps, mauvais temps.