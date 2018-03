Grande journée de nettoyage le samedi 21 avril à Carignan

Le printemps étant maintenant à nos portes, les Carignanoises et les Carignanois qui résident dans les secteurs situés aux abords des parcs, rivières et espaces verts ou simplement qui souhaitent participer à la mise en beauté du territoire à travers une activité collective municipale sont invités à mobiliser leurs voisins pour participer à une grande journée de nettoyage le samedi 21 avril. L’objectif est de ramasser les détritus découverts par la fonte des neiges et de se donner des environnements propres et conviviaux pour l’été.

Les citoyens qui désirent organiser ou participer à cette opération de nettoyage sont invités à contacter le Service du loisir, de la culture et de la vie communautaire au 450 658-1066 poste 293 ou à loisirs@villedecarignan.org.

La Ville s’occupera de publiciser les corvées de nettoyage pour obtenir la participation d’autres bénévoles et distribuera des gants et sacs de poubelles le jour désigné.

En cas de pluie, la corvée de nettoyage sera remise au lendemain.