Le Regard sur Carignan sera distribué à tous les foyers carignanois

La nouvelle édition du Regard sur Carignan sera livrée aux Carignanois(es) dans la dernière semaine du mois de mai. La Ville invite les citoyens à vérifier leur boîte postale.

La population pourra y recueillir de l’information sur les événements et les fêtes de quartier organisés cet été par la Ville de Carignan, sur la réglementation municipale, les réalisations, les projets à venir et les services communautaires offerts par nos partenaires. Les lecteurs y trouveront également un info-travaux et quelques consignes environnementales pour se donner un meilleur futur.

Le bulletin d’information municipale de Carignan est accessible en ligne au www.villedecarignan.org.