Travaux de réaménagement dans le secteur de l’école Sainte-Marie et de la rue Benoit

La Ville de Chambly effectue présentement des travaux de réaménagement du stationnement de l’école Sainte-Marie et de la rue Benoit, afin d’améliorer la fluidité de la circulation et du transport scolaire, et d’assurer une meilleure sécurité des écoliers et des cyclistes.

Pendant les six prochaines semaines, les travaux seront réalisés en régie par la Ville, représentant un investissement de 137 000 $. Dans le cadre de ces travaux, la Ville procédera notamment à l’ajout :

d’une traverse piétonnière surélevée;

d’un panneau de début de zone scolaire et de limitation de vitesse à 30 km/h sur la rue Deneault;

de dix cases de stationnement supplémentaires pour un total de 47 sur le terrain de l’école;

et d’un bollard amovible.

La Ville procédera également au prolongement de la rue Benoit et au réaménagement de la piste cyclable adjacente à l’école. Il est à noter que la Commission scolaire des Patriotes à participer au financement au montant de 50 000 $.

« La Ville de Chambly démontre qu’elle est à l’écoute de ses citoyens et met en place rapidement des mesures concrètes visant à assurer leur sécurité et améliorer leur qualité de vie. Je tiens à remercier le directeur de l’école Sainte-Marie, monsieur Vincent Barouh, pour sa précieuse collaboration dans ce projet », souligne le maire de Chambly, Me Denis Lavoie.

Pour plus d’information sur les travaux, communiquez avec le Service des travaux publics au

450 658-2626 ou [email protected].