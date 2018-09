Interdiction d’arrosage levée à Chambly

En raison des faibles précipitations des derniers jours, la Ville de Chambly avait émis une interdiction d’arrosage pour tout le territoire. Cet avis est maintenant levé.

La Ville de Chambly aimerait rappeler à ses citoyens que, selon la réglementation municipale, du 1er juin au 1er septembre, l’arrosage pour les résidences est permis à des journées et des heures prescrites.

L’arrosage pour les résidences dont le numéro civique est pair, est permis le mardi, jeudi et samedi, alors que les résidences dont le numéro civique est impair peuvent arroser le dimanche, mercredi et vendredi, entre 20 h et minuit seulement. Les systèmes d’arrosage automatiques ne peuvent être utilisés qu’entre 2 h et 5 h du matin, aux jours prescrits. L’arrosage est complètement interdit le lundi.

Nouvelle pelouse

On peut se procurer un permis d’arrosage valide 15 jours consécutifs, non renouvelable, auprès du Service de la planification et du développement du territoire. Un seul boyau d’arrosage est permis par bâtiment.

Remplissage de la piscine

Autorisé une fois par année, tous les jours, entre minuit et 6 h. Ensuite, pour remettre l’eau de la piscine à un niveau normal, il importe de suivre les journées et heures d’arrosage prescrites.

Lavage d’un véhicule

On peut laver un véhicule en tout temps, à condition d’utiliser une lance à fermeture automatique.

Pour plus de détails, consultez le site ville.chambly.qc.ca.