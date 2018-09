Oui au grand ménage et au transport de certains matériaux mais pas n'importe comment!

C’est bien de recourir aux différents sites et écocentres pour y déposer certaines matières. Par contre, votre Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent se doit de vous rappeler certaines règles élémentaires de sécurité lors de vos déplacements sur les routes.

Le chargement ne doit pas pouvoir tomber, couler, se déverser, se déplacer, se détacher ou être emporté par le vent. Il se doit d’être solidement retenu ou suffisamment recouvert, ne doit pas réduire votre champ de vision, ne doit pas masquer les feux de position ni les phares et il ne doit pas compromettre la conduite ou la stabilité du véhicule. De plus, votre remorque doit avoir un dispositif pour relier les feux de position, de direction et de freinage au véhicule.

Autre élément important à considérer : il doit y avoir une chaine ou un câble pour sécuriser la remorque en cas de bris de l’attelage

Évitez les mauvaises surprises en respectant tout simplement les mesures énoncées. À défaut de s’y conformer, les montants des amendes peuvent varier de 285$ à 484$.

Pour toute information vous pouvez communiquer au (450) 536-3333.