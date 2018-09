Vous embauchez de nouveaux travailleurs? Faites appel à l’Escouade jeunesse de la CNESST!

Pour une dix-septième année consécutive, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite les employeurs de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu à faire appel à l’Escouade jeunesse pour animer gratuitement une activité de sensibilisation destinée à leurs nouveaux travailleurs.

Cette année, l’Escouade sera en action sur le terrain du 14 mai au 10 août 2018, et visitera en priorité les établissements des secteurs de la santé et des services sociaux, de la fabrication et du commerce.

Qu’est-ce que l’Escouade jeunesse?

L’Escouade est composée de deux agents de prévention, qui se déplacent sans frais dans les milieux de travail pour offrir un atelier dynamique d’environ 45 minutes auprès des travailleurs qui sont en poste depuis un an ou moins, peu importe leur âge.

L’atelier traite notamment des droits et des obligations des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité du travail, et de la démarche de prévention (identifier-corriger-contrôler) à appliquer pour prévenir les lésions en milieu de travail.

Inviter l’Escouade jeunesse : que des avantages!

La visite de l’Escouade jeunesse est un moment privilégié pour les employeurs pour parler de santé et de sécurité du travail avec leurs travailleurs, leur communiquer des messages de prévention et les faire participer à la démarche de prévention des lésions professionnelles. Une bonne façon d’investir dans la formation et la supervision du nouveau personnel!

Par son action, l’Escouade renforce les efforts des employeurs en matière de prévention des accidents du travail et améliore les pratiques relatives à la santé et la sécurité en milieu de travail.

Les employeurs peuvent contribuer activement à la diminution du nombre de lésions professionnelles chez leurs nouveaux travailleurs en s’assurant qu’ils reçoivent les consignes de sécurité et qu’ils connaissent les méthodes de travail sécuritaires. La formation des nouveaux travailleurs dès leur embauche ainsi que leur supervision permettent de diminuer non seulement les risques de lésion professionnelle, mais aussi les coûts liés aux accidents du travail!

Pour en savoir plus sur l'Escouade jeunesse : cnesst.gouv.qc.ca/escouadejeunesse​.

Pour recevoir la visite de l’Escouade jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, communiquez avec votre bureau régional de la CNESST au 450 359-2100 poste 2184 et poste 2185.