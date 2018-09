L’UMQ félicite le nouveau ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

L’UMQ réagit au remaniement ministériel effectué aujourd’hui par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Elle a tenu à féliciter les nouvelles et les nouveaux ministres et plus particulièrement le député québécois François-Philippe Champagne, qui devient ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

L’UMQ lui offre son entière collaboration afin de travailler de concert avec les gouvernements de proximité qui assument la responsabilité de près de 60% des infrastructures publiques québécoises.

L’UMQ a profité de l’occasion pour souligner le travail et la collaboration du ministre Amarjeet Sohi, qui a toujours démontré une grande ouverture à l’égard des représentations du milieu municipal tout au long de son mandat au ministère de l’Infrastructure et des collectivités. Elle lui souhaite un franc succès dans le cadre de son nouveau mandat à titre de ministre des Ressources naturelles.

La voix des gouvernements de proximité

