Aménagez votre bateau de façon sécuritaire pour éviter les accidents!

​En ce début de saison des pêches commerciales, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à rappeler aux capitaines et aux aides-pêcheurs qu’il est indispensable d’aménager de façon sécuritaire le bateau sur lequel ils naviguent.

Les pêcheurs sont particulièrement exposés aux intempéries, aux menaces d’incendie et de naufrage ainsi qu’aux dangers causés par les engins de pêche. Le risque de chute par-dessus bord figure parmi les plus importants. Rappelons que le dernier accident du travail mortel dans le secteur des pêches commerciales s’est produit en 2017, alors qu’un aide-pêcheur a fait une chute par-dessus bord lors de la manipulation d’un stabilisateur.

Des solutions existent pour les capitaines-propriétaires et les pêcheurs:

- Avant de monter à bord, sécurisez le pont et les treuils;

- Mettez en place des moyens (comme une rambarde) pour éviter les chutes par dessus bord;

- Ayez un moyen (échelle ou dispositif de remontée) pour permettre de repêcher une personne qui a chuté par-dessus bord;

- Éloignez les cordages des pieds des travailleurs dans la zone de travail.

Un outil indispensable à bord

Afin de sensibiliser les capitaines et leur équipage aux dangers existants liés à leurs activités et aux moyens de les prévenir, la CNESST a créé le guide Santé et sécurité à bord des bateaux de pêche. N’hésitez pas à le consulter en ligne ou à en commander une copie imprimée : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Pages/DC_200_6251.aspx​ .