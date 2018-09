La course Prison Break de retour au Domaine du Radar !

La très attendue course Prison Break sera de retour le samedi 4 août au Domaine du Radar! Les médias sont invités à venir découvrir un parcours varié de 6 km avec plus de 25 obstacles, qui testera la détermination de plus de 2 000 coureurs, qui vivront l’aventure Sécurité Maximum en 2018!

En 2017, c’est plus de 10 000 personnes qui ont participé à la course Prison Break au Québec, dont plus de 2 500 au Domaine du Radar.



Voilà maintenant 6 ans que certains « prisonbreakers » réussissent à s’évader malgré la surveillance de centaines de gardiens de prison. Cette année, c’est terminé! TOUS les évadés seront capturés! Les plus grandes prisons du Canada ont subi d’importants changements et sont maintenant classifiées sécurité maximale : s’évader s’avérera donc mission impossible.



Ce défi a été adapté à tous, autant pour une première expérience de course à obstacles que pour une personne au top de sa forme, en plus des départs réservés spécialement pour les enfants de 4 à 13 ans. La course se démarque de manière importante par la qualité́ de ses 25 obstacles et l’originalité de son concept basé sur l’évasion d’une prison en fuyant des gardiens de prison. Venez vous aussi découvrir la course!

Date : Samedi 4 août 2018

Départ Élite : 9 h

Départs réguliers : 9 h 30 à 13 h 30 (aux 30 minutes)

Départ 500 m pour enfants de 4 à 8 ans : 12 h 35

Départ 1,5 km pour enfants de 8 à 13 ans : 12 h 15

