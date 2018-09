La Société québécoise du cannabis (SQDC) aura une succursale à Saint-Jean-sur-Richelieu

La Société québécoise du cannabis (SQDC) annonce aujourd’hui la signature de trois nouveaux baux pour ses succursales dans les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mirabel et Québec (secteur Sainte-Foy).

Ces trois ententes viennent s’ajouter aux six baux signés dernièrement dans les villes de Trois-Rivières, Drummondville, Lévis, Québec (Lebourgneuf), Rimouski et Montréal (Petite-Patrie). Depuis le début de ses démarches pour établir l’emplacement de ses premières succursales, la SQDC travaille dans une approche d’ouverture et de collaboration afin de s’assurer de l’adhésion des municipalités visées par les implantations.

Tel qu’annoncé précédemment, l’ensemble des succursales de la SQDC auront pignon sur rue et seront localisées dans des zones facilement accessibles par la clientèle. Elles seront obligatoirement éloignées d’un minimum de 250 mètres des écoles (150 mètres pour la ville de Montréal).

Localisation des succursales

Saint-Jean-sur-Richelieu ; 174 boulevard Saint-Luc suite 114

Mirabel ; 13421 boulevard Curé-Labelle

Québec ; 2491 chemin Sainte-Foy

La SQDC est présentement à la recherche d’employés à temps plein et à temps partiel qui pourront combler les plages horaires lui permettant d’offrir un service 7 jours/semaine. Elle vise l’ouverture d’une vingtaine de succursales en octobre prochain à travers le Québec et d’autres s‘ajouteront d’ici 2020. La vente en ligne sera également fonctionnelle dès la légalisation du cannabis afin de desservir l’ensemble du territoire québécois.