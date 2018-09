Une soirée estivale rafraichissante le vendredi 10 août!

Le vendredi 10 août de 17 h à 20 h, réservez votre soirée pour faire une balade en kayak sur le canal de Chambly, participer à un atelier d’archéologie sur le site du fort Sainte-Thérèse, déguster les plats du Foodtruck Dic Ann’s (argent comptant seulement), jouer dans les structures gonflables ou assister au spectacle d’Arielle.

Les activités se tiendront dans le parc situé à l’intersection du chemin Sainte-Thérèse et de la rue O’Reilly.

Arielle

Gagnante de « Blainville en chansons », finaliste du concours « La relève » de l’Assomption, Arielle présente actuellement à la radio et sur les plateformes numériques un premier « single » intitulé « Cours baby », tout en étant occupée à enregistrer son premier album en studio. Elle signe seule paroles et musique de ses chansons, un amalgame de pop fraîche et lumineuse et de poésie de style direct