Les citoyens de Carignan bénéficient d’un accès gratuit à la piscine extérieure chauffée de Richelieu

Forte de son succès durant la saison estivale 2017 (99 baigneurs de Carignan), la Ville a réitéré son entente intermunicipale avec la Ville de Richelieu pour permettre aux citoyens de Carignan d’accéder gratuitement aux bains libres de la piscine municipale extérieure de Richelieu.

Les citoyens de Carignan peuvent donc encore cet été, de même que durant la saison estivale 2019, profiter des installations chauffées de la piscine municipale de Richelieu, situées au 900 de la rue des Oblats.

Tenue à 80-82 degrés Celsius, la piscine comporte un corridor de nage, deux tremplins, une terrasse de repos avec chaises et parasols, des vestiaires et une aire de jeux d’eau. Les enfants de 11 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. L’adulte en question doit être en maillot de bain et doit être en mesure de maintenir un contact visuel avec le ou les enfants qu’il accompagne. Les enfants de 3 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte pour aller dans l’eau. Cet adulte doit se tenir à moins d’un bras de distance de l’enfant.

Les bains libres sont ouverts du 23 juin au 19 août de 13 h à 20 h (dès 11 h les fins de semaine), les 25 et 26 août de 13 h à 18 h et les 1er, 2 et 3 septembre de 13 h à 18 h. Les horaires peuvent variés selon la température et la fréquentation.

Une preuve de résidence est demandée pour profiter de la gratuité.