Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé vous invite à veiller sur vos voisins

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), qui est l’instigateur de la Fête des Voisins et du mouvement Voisins solidaires, invite la population à rester vigilante et à lutter contre l’isolement des personnes vulnérables en cette période de fortes chaleurs.



« Comme il fait très chaud cet été, on reste vigilants ! Une personne vulnérable habite la porte d’à côté ? Demandez-lui de ses nouvelles, surveillez les symptômes physiques reliés à la canicule, assurez-vous que la personne s’hydrate et prenne les mesures nécessaires afin de se rafraîchir…. ce sont de petits gestes qui peuvent sauver des vies », précise Marie-Claude Savard, porte-parole du mouvement Voisins solidaires.



Pour lire les six conseils d’un médecin afin de prévenir les coups de chaleur chez les aînés, cliquez ici. Pour consulter la fiche de conseils sur la canicule produite par Voisins solidaires en France et vous en inspirer, on se rend ici. En cas d’urgence, on communique, bien entendu, avec le 9-1-1.



Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé, qui soutient depuis 30 ans le monde municipal et les collectivités locales pour construire des milieux de vie inclusifs et solidaires, présente aux québécoises et aux québécois le mouvement Voisins solidaires, après avoir exporté la Fête des voisins en 2006, qui connaît d’ailleurs un fort succès. La Fête des voisins a été créé à la fin des années 90, suite aux grandes canicules en France et a pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l'isolement. S’en est suivi la création du mouvement Voisins solidaires en France, qui a ensuite été exporté chez nous.



Chacun peut constater les bienfaits d’un voisinage où le sentiment d’appartenance, la cordialité et l’entraide sont répandus. Parmi les populations susceptibles de bénéficier le plus du mouvement Voisins solidaires, on retrouve les aînés, les nouveaux arrivants et les jeunes familles. Ceci est particulièrement vrai pour les aînés, car 15 % d’entre eux souffrent d’isolement social, ce qui n’est pas normal ni souhaitable. Au Québec, une expérimentation de Voisins solidaires, démarrée en 2012 a mis en évidence la pertinence de l’approche. L’amélioration des liens de voisinage, le développement de l’entraide et la promotion de la participation citoyenne contribuent directement au mieux-être de tous et à la qualité de vie.