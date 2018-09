Profitez des fruits et légumes de saison toute l'année

Les mois d’été regorgent de délicieux fruits et légumes d’ici. Lorsque nous savourons des pêches, des tomates et des petits fruits fraîchement cueillis, nous avons tendance à oublier que, le reste de l’année, nos six mois de neige ne créent pas des conditions de croissance optimales.

S’il n’en tenait qu’à nous, nous préférerions soutenir nos cultivateurs et acheter des produits frais locaux. Vouloir de délicieux fruits et légumes frais toute l’année peut donc représenter un compromis difficile.

Les cultivateurs locaux et les épiceries s’efforcent de plus en plus de trouver des façons de travailler ensemble pour vous offrir des fruits et légumes d’ici toute l’année. Il existe d’ailleurs de belles innovations en agriculture qui nous aident à nous rapprocher du but.

Voici trois trucs pour conserver vos fruits et légumes d'été pour la saison froide

La congélation : Pratiquement tout se congèle. Placez vos fruits coupés et pelés sur une plaque a pâtisserie au congélateur quelques heures. Ensuite, transvider le tout dans un sac à congélation. Plusieurs légumes nécessitent d'être blanchis avant la congélation. Un petit tout dans l'eau bouillante et le tour est joué.

Vous avez des herbes fraiches à ne plus savoir quoi en faire ? Déposez quelques feuilles d'herbes fraîches dans des cubes à glaçons. Remplir le tout d'eau, d'huile d'olive ou de beurre. Quand viendra le temps de les cuisiner, vous n'avez qu'à sortir le nombre de cubes nécessaire.

Les conserves : Le concept de faire des conserves n'a rien de nouveau, mais peu de gens savent qu'il peut aller au-delà des betteraves, des cornichons, des tomates et des oignons. Faites griller des légumes tels que des piments, des aubergines et des courgettes, mettez le tout dans l'huile d'olive avec quelques épices, dans un pot Masson. C'est parfait dans un plat de pâtes ou une pizza maison.

Cuisinez-les : Bien simple et évident vous me direz, mais en fouillant un peu sur le web, vous trouverez une pléiade de recettes congelables faites avec les fruits et légumes de saison.