La Ville de Richelieu protège les monarques de son territoire

Cet été, la Ville de Richelieu a procédé à l’installation d’un jardin de papillons au parc Maurice-Berthiaume. L’initiative a été réalisée dans le cadre de la campagne Ville amie des monarques, lancée par la Fondation David Suzuki.

Un panneau d’interprétation renseignera les plus curieux sur les différentes espèces de plantes du jardin et sur leur importance pour les monarques et les autres papillons.

Quatre espèces

Quatre espèces végétales ont été plantées dans ce nouveau jardin du parc Maurice-Berthiaume. La principale est l’asclépiade. Les femelles monarques pondent exclusivement leurs œufs sous ses feuilles et les chenilles se nourrissent uniquement de celle-ci. Les autres plantes du jardin sont la Bergamote sauvage, l’Onagre bisannuelle et l’Aster de Nouvelle-Angleterre, qui offrent sa nourriture au papillon monarque.

Soulignons qu’en plus de cette initiative, la Ville de Richelieu multiplie les gestes pour favoriser la protection de notre environnement. Le maire Jacques Ladouceur a d’ailleurs insisté sur l’importance de ces actions. « Nous travaillons en collaboration avec les organismes afin que notre ville soit un milieu de vie en harmonie avec son environnement. Ce jardin en est un bel exemple pour la sauvegarde des monarques tel que le prône la Fondation David Suzuki. D’ailleurs la Ville de Richelieu pose plusieurs autres actions comme l’utilisation de verres réutilisables et de contenants compostables sur le site des événements de la Ville de Richelieu. Nous demeurons sensible l’importance qu’a l’environnement dans notre quotidien, à la mesure de nos moyens. »

Campagne l’Effet papillon

L’initiative Ville amie des monarques s’inscrit dans la campagne l’Effet papillon de la Fondation David Suzuki, qui propose aux citoyens une gamme d'actions concrètes pour contribuer à la sauvegarde du monarque. Ces actions incluent notamment l'achat et la plantation d'asclépiade et des gestes à accomplir par nos élus, comme le conseil municipal l’a récemment décidé en adhérant au programme.

Richelieu

La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!