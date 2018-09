La Ville de Chambly hisse le drapeau de l’Organisation des Nations Unies

Afin de commémorer la Journée nationale des Gardiens de la paix, le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, accompagné des membres de l’Association canadienne des Vétérans des Forces de Paix des Nations Unies, succursale Major-général Alain R. Forand, ont hissé le drapeau de l’Organisation des Nations Unies le 9 août dernier, au parc des Vétérans.

Cette journée spéciale rend hommage à ceux qui ont perdu la vie lors de missions du maintien de la paix, ainsi qu'à tous les gardiens de la paix, passés, présents et à venir. La date du 9 août a été choisie en commémoration d’une journée de 1974, où le Canada a perdu le plus grand nombre de gardiens de la paix en un jour. Au cours des six dernières décennies, plus de 125 000 gardiens de la paix canadiens ont participé à des dizaines d’efforts internationaux dans des pays aux quatre coins du monde.

Il est à noter que la Ville de Chambly figure parmi les premières municipalités à avoir instauré cette journée commémorative.