Venez célébrer les trois ans d'existence de Cours Toutoune

Geneviève Gagnon, humoriste et conférencière, citoyenne de Chambly, vous convie au troisième anniversaire de désormais incontournable Cours Toutoune. Septembre 2015, première invitation de Geneviève Gagnon à faire un Cours Toutoune avec la population.

Le but étant de courir ou marcher avec elle sur le bord du canal de Chambly. Cinq personnes se sont présentées. L’événement fût répété et 18 personnes se sont joint à elle, puis 49 et ensuite 350.......

Madame Gagnon croyait que Cours Totuoune serait la saveur du mois sur les réseaux sociaux et que dans quelques semaines ça ne serait que du passé: 3 ans plus tard, dans des dizaines de villes au Québec, Cours Toutoune est encore là plus que jamais!

Geneviève Gagnon ‘’Je veux fêter avec vous le 3e anniversaire de mon tout premier Cours Toutoune qui est né à Chambly sur le bord du canal! Venez en grand nombre vivre ce moment avec moi dimanche le 2 septembre! Hommes, femmes, enfants, chiens en laisse, tout le monde vient bouger avec moi! Et c’est gratuit!’’

Pour plus d’information au sujet de Cours Toutoune et/ou les détails du 3 ième anniversaire, visitez la page Facebook ou Internet.