Opération ménage d’automne à Chambly le samedi 8 septembre

La Ville de Chambly invite ses citoyens à profiter des différents services environnementaux offerts dans le cadre de la journée Opération ménage d’automne, qui aura lieu le samedi 8 septembre, de 7 h à 15 h.

Poste de transition du bois (dépôt de branches)

2400, boulevard Industriel

Les citoyens (excluant les institutions, commerces et industries) avec preuve de résidence, pourront se défaire de leurs branches gratuitement, sans limites de quantité et peu importe le diamètre (ex. : bûches, troncs, souches, branches, arbustes et résidus de taille d’arbuste).

Il est à noter que le règlement de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) interdit le déplacement de produits du frêne (billes, branches, matériel de pépinière, copeaux) et de bois de chauffage de toutes les essences d’arbres, à l’extérieur d’une zone spécifique, incluant Chambly, afin de ralentir la propagation de l’agrile du frêne. Aussi, il importante d’acheter le bois de chauffage localement.

Dépôt des matériaux secs

3200, boulevard Industriel

Journée subventionnée permettant aux citoyens (excluant institutions, commerces, industries) avec preuve de résidence, de se défaire gratuitement de leurs matériaux secs (matériaux de construction, de démolition ou de rénovation). À cette occasion, les frais seront défrayés par la municipalité, à raison de trois verges cubes .

Les informations portant sur les coûts, les quantités, de même que la liste des matériaux acceptés ou refusés sont disponibles sur le site ville.chambly.qc.ca(Environnement/Dépôts/Dépôt des matériaux secs).

Dépôt d’appareils électroniques et informatiques

2500, boulevard Industriel

Permet aux citoyens avec preuve de résidence ( incluant les commerces, industries et institutions) de se défaire adéquatement et gratuitement de leurs appareils, sans limites de quantité, en collaboration avec l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec –www.recyclermeselectroniques. ca/qc).

La liste des appareils acceptés et refusés est accessible sur le site ville.chambly.qc.ca (Environnement/Dépôts/Dépôt d’appareils électroniques et informatiques).

Pour plus d’information sur les différents services environnementaux offerts, communiquez avec le Service des travaux publics au 450 658-2626 ou[email protected] qc.ca ou consultez le site ville.chambly.qc.ca (Environnement).