La convention collective des pompiers déjà renouvelée pour 2019

La Ville de Chambly est heureuse d’annoncer qu’une entente a été conclue avec les pompiers pour le renouvellement de leur convention collective. L’administration de la Ville et le syndicat des pompiers se sont entendus rapidement et les négociations ont été réalisées dans le plus grand respect et l’harmonie.

Cette nouvelle convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2023. L’entente prévoit notamment des augmentations salariales équivalentes à 1,5 % pour 2019, 2020 et 2021, et 2 % pour 2022 et 2023.

« Je remercie les membres du syndicat des pompiers pour le temps et les efforts investis au cours de ces négociations. Il m’importe de souligner l’atmosphère positive qui régnait tout au long des négociations et qui a permis de conclure cette entente plusieurs mois avant l’échéance de la présente convention collective. Le nouvel exécutif syndical des pompiers avait une attitude très responsable, dans le meilleur intérêt des citoyens. Il est toujours agréable d’avoir un partenariat durable avec des gens qui ont le désir sincère de construire quelque chose », souligne le maire de Chambly, Me Denis Lavoie.