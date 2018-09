La Ville de Carignan actualise son image corporative en procédant à la refonte graphique de sa signature

Les conseillers municipaux de la Ville de Carignan se sont prononcés, lors de la séance du conseil municipal du 5 septembre, sur l'adoption d'un logo redessiné et une ligne accroche repensée pour la municipalité.

Développée par le Service des communications de la Ville, en étroite collaboration avec l'équipe montréalaise de Créatures Stratégie Image, la nouvelle signature corporative est riche d'une signification évoquant les grands enjeux de la municipalité : le souci de protection de l’environnement, la propension à placer le citoyen au cœur des préoccupations, la particularité géographique du territoire, le respect des racines agricoles, la croissance marquée de la population, le désir de développement des infrastructures et des services, et l’adhésion aux nouvelles technologies.

En introduction, la conseillère municipale et mairesse suppléante pour l’occasion, madame Diane Morneau, a expliqué que cette métamorphose de la signature visuelle est la suite logique du plan stratégique 2015-2020 de la Ville de Carignan et qu'elle se justifie par la volonté de transposer le dynamisme de l'administration en place dans une posture publique claire : « Avec la refonte graphique de notre logo, nous souhaitons clarifier notre positionnement dans la région, souligner l’évolution de la municipalité et envoyer le signal que nous n’avons aucun complexe quant à notre avenir. »

Description du logo

En plus d’être un rappel cartographique de la vue aérienne de la ville, en plus de souligner la présence d’un arbre au cœur du territoire, le symbole du nouveau logo se veut une représentation abstraite de la lettre « C » pour Carignan. Le choix des couleurs s’est quant à lui arrêté sur un vert organique et un bleu océanique profond qui évoquent l’importance de l’environnement et de la protection des cours d’eau à Carignan. Les deux formes carrées superposées, les lignes droites et les nombreux angles générés par le symbole sont un clin d’œil aux éléments architecturaux modernes de la ville. Ces éléments très géométriques et contemporains sont contrebalancés par une ligne ondulée plus libre et fluide qui rappelle la présence de chenaux et de rivières sur le territoire.

La ligne accroche : « Connectée de nature » évoque quant à elle la synergie qui existe entre l’administration municipale et le citoyen, ainsi que la prédominance de la nature dans les valeurs de la communauté carignanoise. Le choix de l’adjectif « connectée » qui signifie « établir ou unir par connexion » a été fait en fonction de la profondeur de sa portée. L’annonce d’une « nature connectée » intensifie d’ailleurs le lien qui unit les Carignanois à l’environnement.

« Nous espérons que les citoyens de Carignan seront heureux de cette évolution de notre image publique, car elle est résolument axée vers le futur, tout en respectant le passé et les racines de notre ville », indique la conseillère municipale. « Cette nouvelle signature à l'allure moderne témoigne de l’intégrité, de la transparence, de l’engagement envers le citoyen et de l’innovation qui forment nos valeurs fondamentales », a-t-elle conclu

Déploiement

Conçue de façon à ce que la coexistence avec les armoiries, toujours en vigueur, de la Ville de Carignan soit harmonieuse, la nouvelle image corporative s’inscrira graduellement dans le paysage carignanois, au gré des besoins.