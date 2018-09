Bilan d'une 17e édition réussie

Le plus important festival de bières artisanales au Québec a connu une bonne édition cette année avec les 54 123 festivaliers ayant foulé le sol du parc du Fort-Chambly. Malgré une météo incertaine, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont bravé la pluie dimanche pour découvrir les 66 microbrasseries, les 24 restaurateurs et les 16 vignobles et cidreries présents.

Le bilan est très positif comme le souligne Claude Demers, directeur général de Concept B: « Ça nous fait chaud au cœur de voir qu’après 17 éditions, l’intérêt des gens, autant festivaliers qu’exposants et bénévoles, est renouvelé. Malgré 2 jours de pluie, on constate que les festivaliers sont au rendez-vous et que l’engouement autour de ce festival ne cesse d’augmenter. »

Crédit photo: Courtoisie

Faits saillants 2018

La programmation musicale éclectique a fait bien des heureux cette année! Les spectacles de Québec Redneck Bluegrass Project et Pépé et sa guitare remportent la palme de l’ambiance la plus électrisante ce week-end! Les prestations de Karim Ouellet et King Melrose ne sont pas en reste, ayant également connu un beau succès. La Grande Brasse, moment tant attendu par les fervents amateurs de bières artisanales, a été remportée cette année par la microbrasserie La Memphré qui a présenté La Sour avec ananas, une bière de blé sure à 3,1 % d’alcool. Son goût désaltérant et fruité a fait flancher le jury, contre la bière finaliste adversaire, La Crise Existentielle de la Brasserie Artisanale La Souche.

Les incontournables du Festival

Mention spéciale à ces incontournables qui ont tout autant la cote auprès des festivaliers : Pour une 2e année, le Chapiteau des Saveurs fut le théâtre de l’activité « Meet The Brewers » animée par l’expert en bières et conférencier, Martin Thibault. Goodspeed Brewery, Trailway Brewing et Wunderkammer Bier ont été les invités d’honneur cette année. La vente de bouteilles d’eau fut abolie sur le site cette année. Des distributeurs d’eau gratuite étaient à la disposition de tous sur le site pour encourager l’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables. Une initiative écologique qui sera certainement renouvelée l’an prochain! Pour la quatrième année, un kiosque des bières de Barcelone était présent sur le site du festival. En collaboration avec le Barcelona Beer Festival, les festivaliers ont pu découvrir des bières collaboratives créées par des brasseurs québécois et espagnols.

Les nouveautés qui ont fait jaser

Plusieurs nouveautés ont su conquérir le cœur des festivaliers cette année : L’animation d’un quiz sur la bière dans le Chapiteau des Saveurs par Randolph a été un vif succès auprès des adeptes de bières et de jeux. Une combinaison gagnante! Les ateliers « Introduction à la bière à table » par Yan Lortie, chroniqueur et sommelier en bières, a suscité l’intérêt de nombreux festivaliers. Comme quoi l’accord bière et mets n’est pas à négliger ! Les ateliers de cocktails par Gabrielle Panaccio, mixologue et propriétaire des bars Le Lab, ont connu un bel engouement auprès des festivaliers qui étaient invités à concocter leur propre cocktail. Le virage écologique entrepris par le festival Bières et Saveurs de Chambly cette année fut salué. De nouvelles mesures écoresponsables ont été mises en place, dont l’abolition de la distribution de verres et pailles en plastique. Des pailles en carton étaient disponibles sur demande au kiosque Bar à cocktails Caribü. Les festivaliers ont également pu profiter d’un service de navette plus écologique grâce à quelques navettes électriques en circulation.

Crédit photo: Courtoisie

En route vers la 18e édition