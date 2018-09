Producteurs, marchés publics, épiciers et consommateurs mettent à l’honneur un produit d’ici!

C’est dimanche que débute la toute première Semaine de l’ail du Québec, qui propose une trentaine d’activités aux quatre coins de la province. L’événement, une initiative d’Ail Québec, débutera en grand lors des Portes ouvertes sur les fermes du Québec organisées par l’Union des producteurs agricoles, et se terminera par la 4e Fête de l’ail du Québec au Jardin botanique de Montréal.

Entre les deux, les consommateurs sont invités à visiter les nombreux producteurs d’ail, les marchés publics et les épiciers participants, ainsi qu’à mettre l’ail du Québec au menu!

Une programmation pour les épicuriens et les locavores

Les produits locaux ont la cote et l’ail du Québec ne fait pas exception! De Val-David à Bécancour en passant par Saint-Georges-de-Beauce et Sainte-Flavie, les Québécois pourront découvrir la production, la conservation, les vertus et les manières de mettre en valeur l’ail du Québec. Ateliers culinaires, concours, visite à la ferme, spéciaux en épiceries et dégustations les attendent!

Un guide Coup de cœur pour l’ail du Québec sera également lancé le 15 septembre au Jardin botanique de Montréal, en présence des ambassadeurs de l’événement : la nutritionniste Julie DesGroseilliers et l’horticulteur Albert Mondor. Il inclut entre autres des trucs de conservation et une recette de Ricardo.

Pour connaître toute la programmation, visitez le www.ail.quebec.

Défaire les mythes entourant l’ail

« L’ail du Québec ne représente que 10% de tout l’ail consommé dans la province. Par contre sa culture est en grande progression au Québec et nous sommes confiants de le rendre plus disponible aux consommateurs, souligne Serge Pageau, directeur général d’Ail Québec. C’est un produit de base incontournable en cuisine et excellent pour la santé. » Des mythes tenaces sur la conservation de l’ail, qui peut très bien se conserver jusqu’à 9 mois, et une confusion avec l’ail des bois, dont la vente est interdite, sont à déboulonner.

La Semaine de l’ail du Québec est financée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région. La Terre de chez nous, Mangez Québec, Métro, Sobeys, Loblaw et le mouvement J’aime les fruits et légumes sont aussi fiers partenaires de l’événement.

À propos d’Ail Québec

L’association des producteurs Ail Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir l’ail du Québec et s’assurer de son développement. L’Association regroupe plus de 140 producteurs d’ail et fête cette année ses 5 ans.

