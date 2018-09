Le 3e samedi du mois, faites un détour par l'écocentre de Carignan

Le 3e samedi de chaque mois, les citoyens de Carignan ont accès à des subventions pour déposer leurs matériaux secs non acceptées dans les collectes habituelles à l'écocentre.

Plus précisément, sur présentation d’une preuve de résidence, les citoyens de Carignan peuvent bénéficier d’une gratuité sur les trois premières verges cubes de matériaux comme le bois de construction, métal, carton, briques, béton, terre et pierres (25 $ chaque verge cube, pour une subvention totale de 75 $) ou de gypse, fibre de verre, tuile, céramique, toilettes, mousse, laine isolante, matières plastiques, asphalte, bardeaux de toiture, panneaux de mur extérieur synthétiques, contenants souillés et autres matières non recyclables (40 $ chaque verge cube, pour une subvention totale de 120 $). Toutes quantités supplémentaires apportées sur le site sont aux frais du citoyen. Cette subvention est admissible une (1) fois par mois par résidence.

La prochaine journée subventionnée de l’écocentre pour les Carignanois aura lieu le samedi 22 septembre de 7 h à 13 h.

De la même façon, les citoyens peuvent bénéficier d’une subvention de 75 $ pour la location d'un conteneur pouvant contenir les résidus de rénovations majeures. Cette subvention est admissible une (1) fois par année par résidence.

Gestionnaire de l'écocentre

Centre de tri Mélimax inc. 3200, boul. Industriel à Chambly

Pour information, composez le 450 699-6862

Pour la location d'un conteneur, composez le 450 658-9990