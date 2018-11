Culture et mobilité à l'échelle métropolitaine, il y une vie après la navette

Les 18 et 19 octobre prochains se tiendra la 3e édition de l’Agora métropolitaine sous le thème Rassembler-Collaborer-Réussir. Culture Montérégie, Culture Montréal et le Conseil régional de la culture de Laval y proposeront un atelier intitulé Culture et mobilité à l’échelle métropolitaine, il y a une vie après la navette!

Le principal objectif de cet atelier est de réfléchir ensemble sur l’importance de favoriser une mobilité par transport collectif en dehors des périodes de pointe, et sur les avantages socio-économiques générés par l’offre culturelle que cette mobilité rend plus accessible.

L’Agora métropolitaine aura pour objectif de formuler des propositions concrètes qui serviront à alimenter le nouveau plan d’action du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) 2019-2023.

Nous vous invitons, acteurs et partenaires du développement culturel de la Montérégie, à participer en grand nombre à cet atelier afin que le prochain PMAD intègre des objectifs quant à l'accès à l'offre culturelle sur tout le territoire de la CMM.

L’Agora métropolitaine est organisée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Elle s’inscrit dans l’élaboration du plan d’action 2019-2023 du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).