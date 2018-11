Quatre participants à la journée Pompiers d’un jour de Chambly

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, le Service d’incendie de la Ville de Chambly accueillait, le 11 octobre dernier, quatre jeunes à la caserne afin de participer à la journée Pompiers d’un jour.

À cette occasion, les participants ont procédé à une visite de la caserne, participé aux activités quotidiennes des pompiers, telles que la vérification des équipements et des véhicules, en plus de manœuvrer les tuyaux de pompiers et l’échelle d’un véhicule d’élévation.

Pour prendre part à cette activité, plus de 300 jeunes âgés entre 8 et 12 ans avaient participé à un rallye-questionnaire sur la prévention des incendies, lors des Fêtes de quartier organisées pendant la période estivale. Les quatre finalistes ont été sélectionnés lors d’un tirage.

Dans le cadre de cet événement, les participants ont pu se familiariser avec les différentes facettes du métier de pompier et être sensibilisés à la prévention.