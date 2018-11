57 cadets de Chambly en expédition en Estrie

Un total de 57 jeunes âgés entre 12 et 18 ans du Corps de cadets 2793 de Chambly ont participé à une expédition automnale du 12 au 14 octobre dernier à Stanstead en Estrie. En plus de développer les connaissances des cadets aux éléments de la survie en forêt, cette expédition avait pour objectif de leur offrir des défis d’aventure.

Lors de cette fin de semaine, les nouveaux cadets ont bâti pour la toute première fois leur campement et ont eu l’opportunité de coucher à l’extérieur dans une tente arctique de groupe. « C'était vraiment génial comme expérience ! Ça m’a également permis de connaître les autres cadets de mon groupe », a mentionné la cadette Solène Darveau, âgée de 12 ans.

Quant aux cadets plus âgés et détenant davantage d’expérience, ils avaient pour défi de construire leur abri à partir de bois, de troncs d’arbres, de feuilles et de branches mortes retrouvées en forêt. « Même s’il a fait froid une partie de la nuit, cette expérience exceptionnelle restera gravée dans ma mémoire pour longtemps. Ce fût une vraie belle fin de semaine”, a dit le Sergent Alexandre Simard-Préseau, âgé de 15 ans.

Offertes gratuitement, les activités du Programme des cadets s’adressent aux jeunes de 12 à 18 ans de Chambly et des villes avoisinantes. Il a pour but de développer la bonne forme physique, le civisme et les qualités de leadership de ses membres.

La période d’inscription aux activités du Corps de cadets 2793 de Chambly se tient tous les samedis de 9h00 à 12h00 au 1500, avenue de Bourgogne à Chambly. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le corps de cadets au 450 447-7588.