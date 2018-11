Séance d’information sur les activités d’abattage et de reboisement de la bande boisée à Carignan

La Ville de Carignan invite les résidents du secteur concerné à assister à la présentation des travaux prévus dans la bande boisée de 9 mètres lors d’une rencontre d’information le jeudi 1er novembre à 19 heures à la salle du Conseil (2555, chemin Bellevue).

La bande boisée qui sépare les propriétés de la rue Lareau et du boulevard Désourdy se compose en grande partie de frênes, dont la majorité d’entre eux sont mortellement atteints par l’agrile. L’ampleur de l’infestation ne laisse d’autres choix que d’abattre ces arbres qui représentent un risque important pour la sécurité des familles et pour les infrastructures situées à proximité.

Contexte

L’agrile du frêne a été détecté pour la première fois en Amérique du Nord en 2002, plus précisément à Détroit, Michigan et Windsor, et pour la première fois au Québec, à Carignan, en 2008. Ce coléoptère originaire de l’Asie s’est révélé hautement destructeur.

Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, la Ville de Carignan invite les citoyens à abattre leurs frênes morts ou dépérissants le plus rapidement possible et elle montre l’exemple en s’occupant de ses terrains publics.

Ordre du jour de la rencontre

Mot de bienvenue Information sur les contraintes et particularités du site Présentation du plan d’abattage Drainage et reboisement Échéancier Période de questions

L’occasion sera idéale pour poser des questions et obtenir plus d’information.