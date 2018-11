Le maire de Chambly élevé au rang de chevalier de l’Ordre de Lafayette

Le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre de Lafayette, dans le cadre d’une cérémonie officielle le 30 octobre dernier au parc des Vétérans.

Monsieur Michel Marchet, officier de la Légion d’Honneur, Grand Cordon, Commandeur de l’Ordre de Lafayette, vice-président honoraire du Conseil Général des Ardennes, venu de France, a procédé à l’adoubement de monsieur Lavoie en présence de plusieurs invités. Cet honneur revient au maire de Chambly pour sa grande implication dans la communauté, notamment auprès des organismes locaux, des équipes sportives, ainsi que pour son parcours professionnel exemplaire.

Par la même occasion, une dizaine de personnes issues d’organismes locaux recevaient l’Écusson Bleu Blanc Rouge du Souvenir français, pour leur dévouement et leur attachement au peuple français.

À propos de l’association de l’Ordre de Lafayette

L'Association de l'Ordre Lafayette a pour objet d'entretenir et de développer des liens d'amitié existants entre les ressortissants des États-Unis d'Amérique et ceux de l'Union Européenne, au premier rang desquels se situe, géographiquement et historiquement, la France. Cet ordre reconnaît les valeurs d’entraide et d’engagement humain autour de sa devise Vivre pour servir, et resserre les liens entre la France et les États-Unis.