Saviez-vous que le radon est la principale cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs?

Le radon est un gaz incolore, inodore et radioactif qui peut s’infiltrer chez vous. À l’extérieur, ce gaz se dilue dans l’air et ne pose pas de problème, mais dans des espaces fermés comme votre maison, il peut s’accumuler jusqu’à atteindre de fortes concentrations et entraîner des risques pour la santé. Une exposition prolongée au radon peut causer le cancer du poumon.

Le radon peut entrer chez vous par tout endroit où la maison est en contact avec le sol et où il y a une ouverture. Heureusement, mesurer les concentrations de radon chez vous c’est facile.

Novembre est le Mois de sensibilisation au radon. Cliquez ici pour en apprendre davantage sur ce gaz nocif et sur les mesures à prendre pour éviter qu’il s’infiltre dans votre maison.