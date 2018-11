Réappropriation des berges par les résidents de Carignan

Lors de la séance du 7 novembre dernier, le conseil municipal a autorisé la signature d’une promesse de vente en vue de l’acquisition d’un grand terrain riverain qui permettrait aux citoyens de Carignan de se réapproprier les berges et de jouir d’un nouvel espace de rassemblement où la communauté pourrait jouir, entre autres, d’une promenade linéaire pour admirer la rivière Richelieu.

Le prix de vente du terrain été fixé à 2 950 000 $ plus les taxes applicables. L’achat serait financé par un règlement d’emprunt qui permettra aux citoyens de se prononcer sur cette proposition.

Situé sur la rue des Roses à la hauteur de la rue des Deux-Rivières à Carignan, le terrain bénéficie d’une superficie de 10 895 m2, présentant un frontage de 145 mètres.

Un plan concept préliminaire et quelques maquettes 3D ont été présentés à la population afin de démontrer les nombreuses opportunités d’aménagement qu’offre cet espace situé aux abords de la rivière Richelieu. Les esquisses sont accessibles en ligne à villedecarignan.org.

Le parc pourrait donc être muni d’une salle communautaire, d’une grande terrasse surplombant la rivière et le bassin, d’une promenade linéaire ou Boardwalk, d’une rampe de mise à l’eau, de quais pour les bateaux à moteur et à propulsion humaine, d’une frayère pour faciliter la reproduction des espèces marines, d’un sentier multifonctionnel, d’une plaine de jeu libre gazonnée, d’une aire de pique-nique, d’une zone d’accueil pour les vélos, etc. Des espaces de stationnement sont également prévus à même le parc pour assurer la libre circulation des véhicules sur la rue des Roses.

Le maire de Carignan, monsieur Patrick Marquès, s’est exprimé sur le projet : « Par ce geste, nous démontrons une volonté ferme de nous attaquer à la revitalisation de la ville en offrant de nouveaux espaces publics et en permettant à nos citoyens de se réapproprier les berges. Nous vivons dans un site enchanteur, bordé par des chenaux, des rivières et un bassin majestueux. Cet accès privilégié ne doit pas être réservé aux riverains, mais à tous les citoyens de Carignan. »

Le maire a terminé en soulignant : « Il suffit de faire quelques pas sur le terrain pour comprendre qu’il renferme une forteresse d’idées et de possibilités d’aménagement intéressantes pour la communauté. Nous pensons qu’en lui donnant une vocation publique, nous reconnecterons la population à la rivière et réaffirmerons notre fierté de vivre à Carignan. »