Un nouveau mode de paiement privilégié à l’hôtel de ville de Carignan

À partir du 1er janvier 2019, les billets de banque et les pièces de monnaie ne seront plus acceptées aux comptoirs de l’hôtel de ville. Le mode de paiement Interac avec une carte de débit (flash ou non) sera privilégié pour les transactions liées aux bacs de recyclage, médailles de chien, demandes de permis, taxes municipales, etc.

D’après la plus récente enquête de la Banque du Canada sur les modes de paiement, la part en volume des transactions de détail réglées en argent comptant continue à diminuer. L’emploi plus fréquent des cartes de débit et de crédit est un facteur déterminant à cet égard.

La Ville de Carignan s’est d’ailleurs assurée de suivre cette vague électronique en offrant, depuis quelques années, la possibilité d’acquitter en ligne les frais d’inscription aux activités de loisir, aux camps de jour, et très bientôt, les frais associés aux demandes de permis. De la même façon, les comptes de taxes sont désormais accessibles en ligne et les citoyens sont en mesure de procéder à leurs trois (3) versements de taxes municipales en passant par le service de paiement électronique de leur institution financière

Les avantages

L'élimination de l'argent liquide au profit d'une monnaie électronique comporte plusieurs avantages.

Elle permettra entre autres une meilleure traçabilité des transactions, l’amélioration des processus en matière de sécurité, ainsi que la fin des coûts de gestion élevée qu’impliquent la perception, la comptabilisation manuelle, la gestion de la remise de change, le risque d'erreur, la gestion des dépôts, l’envoi physique des dépôts à la banque, etc.

Des inquiétudes

Comme chaque grand changement, la disparition de l'argent sonnant aux comptoirs de l’hôtel de ville risque de provoquer certaines inquiétudes, peut-être davantage chez les personnes qui sont mal à l’aise avec les nouvelles technologies ou avec les paiements par carte de débit. À cet égard, la Ville tient à se faire rassurante : tous les citoyens peuvent acquitter les montants de leurs taxes municipales au terme d’une visite à leur institution financière. Les autorités gouvernementales offrent également un service d’accompagnement qui permet s'adapter aux nouvelles procédures.