Vivez la magie de Noël en famille à la place de la Seigneurie

Pour souligner l’arrivée du temps des Fêtes et plonger les familles dans la féérie de cette heureuse période, la Ville de Chambly invite tous les citoyens à participer au Noël de la Seigneurie, le samedi 1er décembre, de 18 h à 20 h 30, à la place de la Seigneurie.

Arrivez dès 18 h pour ne pas manquer l’arrivée du père Noël, qui sera présent avec des lutins et la fée des étoiles pour rencontrer les enfants et entendre leurs vœux de Noël. Les familles pourront également faire un tour de carriole, tout en profitant de l’ambiance festive de la place de Seigneurie. Tous pourront se sucrer le bec avec de la tire sur la neige, boire des boissons chaudes ou déguster le traditionnel dessert servi par l’organisme La Corne d’abondance.

Afin d’aider le père Noël à répandre la magie de Noël, les enfants pourront participer à l’atelier des lutins, pour y tester des jouets avec le lutin en chef ! Ils pourront également prendre part à un atelier de sculpture sur glace, en plus d’assister à une démonstration effectuée par un professionnel.

Vivez la magie de Noël en conte, en danse et en chanson ! À 18 h 20, venez découvrir le trio vocal De Si Belles, qui interprètera pour l’occasion les plus beaux chants du temps des Fêtes. À 18 h 45, Les Frères Bazar présenteront La montre magique du père Noël, un spectacle de contes supporté par de la marionnette d’ombre. Puis, à 19 h 45, le duo En 2 temps offrira un spectacle de gigue traditionnelle à saveur actuelle, qui fera assurément bouger petits et grands.

En cas de pluie, l’événement aura lieu à l’École secondaire de Chambly, située au 535, boulevard Brassard.