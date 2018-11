Tim Hortons créer un menu pour enfants

C'est demain que la chaîne Tim Hortons lancera à l'échelle nationale son nouveau menu pour enfants, les boîtes timinis.

Le menu des timinis offre des choix de repas sans arômes ni colorants artificiels et sans sucre ajoutés qui incluent une portion complète de fruits. Bon nombre des produits sont également une excellente source de calcium et de vitamine C. Le menu des timinis permet aux parents et aux enfants de sélectionner l'un des trois choix de plats principaux, l'un des quatre choix d'accompagnements et l'un des cinq choix de boissons afin de créer un repas à leur goût.

Sandwich au fromage grillé, wrap au poulet ou lanières de poulet, le menu présenté par Tim Hortons ne révolutionnera pas l'offre alimentaire présentée aux enfants. Elle se présente toutefois comme une option supplémentaire pour les repas sur le pouce.

Pour lancer son nouveau menu pour enfants, Tim Hortons s'est associé à Meaghan Mikkelson, joueuse de hockey d'Équipe Canada, qui est une fière maman du hockey et l'ambassadrice du programme des timinis.

Chaque repas timinis est présenté dans une boîte amusante qui célèbre les caractéristiques de notre pays et qui changera au fil des saisons. Plutôt que d'inclure un jouet, la boîte comprend un livret d'activités amusantes qui changera également chaque mois.

À l'approche de l'hiver, la première boîte et le livret d'activités portent sur le thème des sports d'hiver et incluent des animaux emblématiques qui s'amusent à faire quelques-unes de nos activités hivernales favorites, notamment un castor qui joue au hockey, un ours qui fait de la planche à neige et un raton-laveur qui glisse en traîneau.

La boîte timinis a aussi une autre caractéristique qui plaira aux parents et aux enfants parce que 10 sous de la vente de chaque boîte timinis sont versés à La Fondation Tim Horton pour les enfants pour aider à bâtir un avenir meilleur pour des jeunes des communautés Tim Hortons partout au pays.