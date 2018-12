Réception et mise en service des voitures électriques à la Ville de Carignan

La Ville de Carignan vient de recevoir son véhicule électrique Autonomik! offert en autopartage à la population.

Dès la mise en place de la borne de recharge prévue le 14 ou le 17 décembre prochain, la Chevrolet Volt pourra être utilisée par les citoyens en formule libre-service lorsque souhaité, un peu à la manière de Communauto à Montréal.

La voiture sera stationnée en permanence à l’entrée du secteur Carignan-Salières, plus précisément sur le petit tronçon de la rue Bouthillier situé devant les boîtes postales. L’aménagement du site comprendra une borne de recharge électrique, un espace de stationnement dédié au véhicule Autonomik!, ainsi que 5 cases de stationnement supplémentaires.

Les usagers paieront le service à Autonomik!, un organisme d’économie sociale à but non lucratif, en fonction de leur utilisation.L'application mobile gratuite permettra de s'inscrire, de réserver un véhicule, de consulter son état de compte, de déverrouiller et verrouiller les portes du véhicule, de faire un rapport d'incident et une foule d'autres opérations. Les personnes qui n'ont pas d'appareil mobile pourront faire leur inscription et leurs réservations par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et prendre possession du véhicule 24/24 h à l'aide d'une carte magnétisée qui leur sera transmise par la poste.

La Ville se déplace aussi sans émettre de gaz à effet de serre

La Ville de Carignan vient de recevoir la Nissan Leaf dont elle a fait l’acquisition l’été dernier et fera bientôt installer deux bornes de recharge pour véhicules électriques sur le site de l’hôtel de ville. Le véhicule permettra aux inspecteurs municipaux et enviroconseillers de circuler sur le territoire sans émettre de gaz à effet de serre.

Un second véhicule électrique pourrait venir compléter la flotte municipale dans la prochaine année.