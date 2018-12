Répandez la joie en cette saison des Fêtes, pas la grippe!

La grippe est une infection contagieuse grave. Tout le monde peut attraper la grippe, mais certaines personnes sont plus susceptibles d’en subir les complications (comme une pneumonie) ou d'être hospitalisées à cause des complications.

Entre autres :



· les personnes qui ont des problèmes de santé

· les personnes âgées de 65 ans et plus

· les résidents de maisons de soins et d'autres établissements de soins de longue durée

· les enfants de moins de cinq ans

· les femmes enceintes ou celles prévoyant le devenir



En plus de vous faire vacciner, vous pouvez aussi vous protéger de la grippe, vous et votre entourage, en :



· évitant de toucher votre visage

· vous lavant souvent les mains

· toussant ou éternuant dans le creux de votre coude, et non pas dans votre main

· nettoyant et désinfectant les surfaces touchées par de nombreuses personnes, comme :

o les téléphones

o les poignées de porte

o les télécommandes