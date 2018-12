Tendances voyage 2018: CAA-Québec dresse son palmarès annuel

Vous n’en pouvez déjà plus de l’hiver qui s’est installé rapidement sur la province dès novembre dernier? Vous rêvez de partir au chaud quelques jours ou quelques semaines, mais ne savez pas vers quelle destination? À quelques jours de la nouvelle année, CAA-Québec vous aide à prendre une décision.

Le 20 décembre dernier, CAA-Québec publiait les statistiques de ses centres Voyages et d’un sondage d’intentions de vacances hivernales.

« On a vu la demande augmenter dès le mois de novembre, comme si plusieurs avaient ressenti l’urgence de faire le plein de vitamine D avant un hiver qui s’annonce long. On ne vend peut-être pas de vitamine D, mais on sait certainement où amener nos clients pour en trouver! » image le vice-président des services voyages de CAA-Québec, Philippe Blain, en marge de la publication des ces données.

Augmentation d’achalandage des destinations dans le Sud

Quelles sont les tendances 2018? On note une augmentation importante d’achalandage pour les destinations situées dans le Sud. Voici quelques exemples:

-13 % d’augmentation des ventes de forfaits pour le Sud;

- 23 % d’augmentation des ventes pour la Floride, largement attribuable à la popularité de Disney;

- Hausse des ventes de 76 % pour Cuba;

- Hausse des ventes de 16 % pour la République dominicaine;

- Baisse des ventes de 8 % pour le Mexique;

- Augmentation marquée de la demande pour Las Vegas et l’Europe, plus particulièrement la Grèce;

Le sondage d’intention, mené pour une deuxième année pour le compte de CAA-Québec, confirme aussi un grand intérêt pour le Sud:

52% des Québécois ont l’intention de prendre des vacances entre décembre et mars;

46% des vacanciers resteront au Québec, soit pour voyager au Québec (20%), soit pour demeurer les pieds sur le pouf (26%);

Les régions québécoises les plus visitées: Capitale-Nationale, Montréal, les Laurentides et le Saguenay–Lac-Saint-Jean;

23% des vacanciers prévoient fuir dans les Caraïbes ou au Mexique et 11% aux États-Unis, essentiellement en Floride;

Et vous? Vous laisserez vous tenter par une escapade au soleil afin de recharger vos batteries et repartir la nouvelle année du bon pied?