Fabriquez votre propre déglaçant en quelques minutes

La belle-famille est sur le point d'arriver, vos trottoirs et escaliers sont glacés et il ne vous reste plus de sel?

Fabriquez votre propre déglaçant avec seulement trois ingrédients. Non seulement, c'est économique et écologique, mais c'est aussi très efficace.

Pour faire votre propre déglaçant maison vous aurez besoin de :

1/4 de gallon d'eau tiède;

3 gouttes de savon à vaisselle;

1 once d'alcool à friction

Combinez les trois ingrédients dans une chaudière, ou tout autre récipient, et versez le tout sur la surface à déglacer. En quelques minutes, la glace fondera.