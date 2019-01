Épargner pour la retraite est plus facile depuis le 1er janvier

La bonification du Régime de rentes du Québec est entrée en vigueur à le 1er janvier dernier, et ce, pour tous les travailleurs et travailleuses du Québec. Elle permet aux prochaines générations de personnes retraitées d'augmenter leur épargne et de pouvoir ainsi améliorer leur niveau de revenu à la retraite.

Le Régime de rentes du Québec sera composé de deux parties : le régime de base, c'est-à-dire le régime mis en place en 1966, et le régime supplémentaire, qui est le résultat de la bonification du Régime.

L'augmentation de la rente sera graduelle et se fera en fonction du nombre d'années de cotisation au régime supplémentaire. Les personnes qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail bénéficieront de l'augmentation la plus marquée de leur rente de retraite, tandis que celles qui prendront leur retraite au cours des prochaines années profiteront d'une augmentation de leur rente au prorata de leur nombre d'années de cotisation à ce régime supplémentaire.

Rappelons que la Loi bonifiant le régime de rentes du Québec et modifiant diverses dispositions législatives en matière de retraite a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale en février dernier.

En 2019, le taux de cotisation au Régime de rentes du Québec sera de 11,10 %, soit 10,80 % pour le régime de base et 0,3 % pour le régime supplémentaire. Rappelons que les cotisations sont versées à parts égales par les employeurs et les salariés.

Le maximum des gains admissibles (MGA), c'est-à-dire le montant maximal sur lequel un travailleur cotise sera, l'an prochain, de 57 400 $ au lieu de 55 900 $. Les cotisations sont prélevées sur la portion du salaire qui se situe entre l'exemption générale de 3 500 $ et le MGA.

En 2019, la cotisation maximale pour un salarié sera de 2 991 $, soit 2 910 $ pour le régime de base et 81 $ pour le régime supplémentaire.

Le Régime de rentes du Québec est là pour rester. Il est performant et vise à être équitable pour les générations actuelles et à venir. Il compte plus de 4 millions de personnes qui y cotisent et 2 millions de bénéficiaires.