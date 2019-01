Dix centimètres de neige pourraient tomber sur la région au cours des prochaines heures

La région de la Vallée-du-Richelieu devrait recevoir jusqu’à dix centimètres de neige d’ici demain matin. C’est du moins ce que prévoit Environnement Canada qui a émis un avertissement en vigueur pour plusieurs municipalités de la province.

Parmi les MRC qui seront touchées par cette alerte, on retrouve celles de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry, de la Vallée-du-Richelieu, du Haut-Richelieu et de Pierre-De-Saurel.

Dans cet avis, on précise qu’un système dépressionnaire en provenance des Grands Lacs devrait laisser une dizaine de centimètres de neige sur Montréal et les environs ce soir et cette nuit. Les chutes de neige débuteront avant minuit selon les météorologues.

De plus, on ajoute que les vents prendront de la vigueur la nuit prochaine et risqueront de compliquer l’heure de pointe matinale. La situation devrait se calmer en après-midi alors que la pluie est attendue dans ces régions.