De nouveaux fonds pour des projets d’infrastructures vertes au Québec

« Le gouvernement du Canada est déterminé à investir dans des projets qui appuient les municipalités dans la planification, la construction et l’entretien des infrastructures de manière plus stratégique. C’est grâce à des partenariats comme celui que nous avons établi avec la FCM que nous doterons notre pays des meilleures infrastructures du 21e siècle. Les investissements locaux que nous annonçons aujourd’hui permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribueront à bâtir une économie axée sur la croissance propre et renforceront la classe moyenne », précise l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

« Les municipalités ont un rôle déterminant face aux changements climatiques, et elles ouvrent la voie en matière de solutions novatrices. La FCM est fière d’appuyer ces nouvelles démarches visant à bâtir des collectivités plus durables et plus résilientes où il fait bon vivre. Grâce à notre partenariat avec le gouvernement du Canada, nos programmes appuient des solutions locales qui ont un impact national et qui contribuent au renouvellement des infrastructures et à notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone », ajoute Vicki-May Hamm, présidente de la FCM.

Le programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) aide les municipalités et leurs partenaires au moyen de financement, de formation et de partage d’informations. Il est conçu pour aider les municipalités canadiennes à mieux se préparer et à s’adapter à la nouvelle réalité des changements climatiques ainsi qu’à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, le MIC est un programme quinquennal de 75 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur un période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes, dans les infrastructures sociales, dans les infrastructures de transport à l’appui du commerce ainsi que dans des collectivités rurales et nordiques du Canada.

De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d’infrastructures vertes, ce qui comprend 5 milliards de dollars qui sont disponibles aux fins d’investissement par la Banque de l’infrastructure du Canada.