Carignan cible ses priorités d'action pour 2018-2019

La Ville de Carignan invite la population à prendre connaissance de son Rapport annuel d’activités et priorités d’action 2018-2019. Ce rapport trace un portrait de l'organisation municipale dans son ensemble et rend compte des activités réalisées sur le territoire de Carignan en 2018.

De la même façon, il dresse la liste d’un certain nombre d’indicateurs du volume d’affaire présentés sous forme de statistiques et identifie les priorités d’action envisagées par l’administration municipale en 2019, dans le respect des besoins exprimés par la population et conformément aux ressources disponibles.

Une lecture attentive du document permettra de constater que les services municipaux déploient de nombreux efforts pour intégrer les concepts de développement durable et de gouvernance ouverte dans chacune de leurs activités.

Le document est disponible à villedecarignan.org.